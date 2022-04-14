SolLytics (LYTICS) tokenomics

SolLytics (LYTICS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SolLytics (LYTICS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
SolLytics (LYTICS) Informasjon

What is the project about?

This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market.

Offisiell nettside:
https://sollytics.fun

SolLytics (LYTICS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolLytics (LYTICS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K
Total forsyning:
$ 995.76M
$ 995.76M$ 995.76M
Sirkulerende forsyning: $ 895.76M
$ 895.76M
$ 895.76M$ 895.76M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.56K
$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K
All-time high: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

SolLytics (LYTICS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SolLytics (LYTICS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LYTICS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LYTICS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LYTICSs tokenomics, kan du utforske LYTICS tokenets livepris!

LYTICS prisforutsigelse

Vil du vite hvor LYTICS kan være på vei? Vår LYTICS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

