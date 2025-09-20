SolLytics (LYTICS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.29% Prisendring (7D) +0.29%

SolLytics (LYTICS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LYTICS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYTICS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYTICS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolLytics (LYTICS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Opplagsforsyning 895.76M 895.76M 895.76M Total forsyning 995,757,634.056266 995,757,634.056266 995,757,634.056266

Nåværende markedsverdi på SolLytics er $ 5.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYTICS er 895.76M, med en total tilgang på 995757634.056266. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.56K.