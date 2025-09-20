soljakey (SOLJAKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.378843 $ 0.378843 $ 0.378843 24 timer lav $ 0.389688 $ 0.389688 $ 0.389688 24 timer høy 24 timer lav $ 0.378843$ 0.378843 $ 0.378843 24 timer høy $ 0.389688$ 0.389688 $ 0.389688 All Time High $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Laveste pris $ 0.378843$ 0.378843 $ 0.378843 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.77% Prisendring (7D) -8.95% Prisendring (7D) -8.95%

soljakey (SOLJAKEY) sanntidsprisen er $0.37885. I løpet av de siste 24 timene har SOLJAKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.378843 og et toppnivå på $ 0.389688, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLJAKEY er $ 1.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.378843.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLJAKEY endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.77% over 24 timer og -8.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

soljakey (SOLJAKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Opplagsforsyning 99.77K 99.77K 99.77K Total forsyning 99,768.223576 99,768.223576 99,768.223576

Nåværende markedsverdi på soljakey er $ 37.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLJAKEY er 99.77K, med en total tilgang på 99768.223576. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.80K.