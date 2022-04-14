SOLITO (SOLITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLITO (SOLITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLITO (SOLITO) Informasjon Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important! Offisiell nettside: https://solito.vip/ Kjøp SOLITO nå!

SOLITO (SOLITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOLITO (SOLITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Total forsyning: $ 997.59M $ 997.59M $ 997.59M Sirkulerende forsyning: $ 997.59M $ 997.59M $ 997.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K All-time high: $ 0.00320094 $ 0.00320094 $ 0.00320094 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SOLITO (SOLITO) pris

SOLITO (SOLITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLITO (SOLITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLITOs tokenomics, kan du utforske SOLITO tokenets livepris!

