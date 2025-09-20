SOLITO (SOLITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003236 $ 0.00003236 $ 0.00003236 24 timer lav $ 0.00003334 $ 0.00003334 $ 0.00003334 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003236$ 0.00003236 $ 0.00003236 24 timer høy $ 0.00003334$ 0.00003334 $ 0.00003334 All Time High $ 0.00320094$ 0.00320094 $ 0.00320094 Laveste pris $ 0.00001634$ 0.00001634 $ 0.00001634 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.43% Prisendring (7D) -1.23% Prisendring (7D) -1.23%

SOLITO (SOLITO) sanntidsprisen er $0.00003252. I løpet av de siste 24 timene har SOLITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003236 og et toppnivå på $ 0.00003334, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLITO er $ 0.00320094, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001634.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLITO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og -1.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLITO (SOLITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K Opplagsforsyning 997.60M 997.60M 997.60M Total forsyning 997,597,772.158551 997,597,772.158551 997,597,772.158551

Nåværende markedsverdi på SOLITO er $ 32.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLITO er 997.60M, med en total tilgang på 997597772.158551. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.44K.