SolDoge (SDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00274738$ 0.00274738 $ 0.00274738 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -1.17% Prisendring (7D) -13.26% Prisendring (7D) -13.26%

SolDoge (SDOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDOGE er $ 0.00274738, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDOGE endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -1.17% over 24 timer og -13.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolDoge (SDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.29K$ 88.29K $ 88.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.29K$ 88.29K $ 88.29K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SolDoge er $ 88.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SDOGE er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.29K.