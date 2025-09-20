Solcial (SLCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.44% Prisendring (7D) -10.84% Prisendring (7D) -10.84%

Solcial (SLCL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SLCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLCL er $ 1.57, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLCL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -10.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solcial (SLCL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 164.47K$ 164.47K $ 164.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 164.52K$ 164.52K $ 164.52K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Solcial er $ 164.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLCL er 999.67M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 164.52K.