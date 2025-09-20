Solcasino Token (SCS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00191291 $ 0.00191291 $ 0.00191291 24 timer lav $ 0.0019992 $ 0.0019992 $ 0.0019992 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00191291$ 0.00191291 $ 0.00191291 24 timer høy $ 0.0019992$ 0.0019992 $ 0.0019992 All Time High $ 0.03099588$ 0.03099588 $ 0.03099588 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -0.43% Prisendring (7D) -3.93% Prisendring (7D) -3.93%

Solcasino Token (SCS) sanntidsprisen er $0.00196194. I løpet av de siste 24 timene har SCS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00191291 og et toppnivå på $ 0.0019992, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCS er $ 0.03099588, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCS endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og -3.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solcasino Token (SCS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Opplagsforsyning 3.29B 3.29B 3.29B Total forsyning 3,291,216,246.0 3,291,216,246.0 3,291,216,246.0

Nåværende markedsverdi på Solcasino Token er $ 6.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCS er 3.29B, med en total tilgang på 3291216246.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.46M.