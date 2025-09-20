Solayer Staked SOL (SSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 260.97 $ 260.97 $ 260.97 24 timer lav $ 274.39 $ 274.39 $ 274.39 24 timer høy 24 timer lav $ 260.97$ 260.97 $ 260.97 24 timer høy $ 274.39$ 274.39 $ 274.39 All Time High $ 304.31$ 304.31 $ 304.31 Laveste pris $ 103.46$ 103.46 $ 103.46 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -3.53% Prisendring (7D) -2.15% Prisendring (7D) -2.15%

Solayer Staked SOL (SSOL) sanntidsprisen er $263.67. I løpet av de siste 24 timene har SSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 260.97 og et toppnivå på $ 274.39, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSOL er $ 304.31, mens den rekordlave prisen er $ 103.46.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSOL endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -2.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solayer Staked SOL (SSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.12M$ 89.12M $ 89.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.12M$ 89.12M $ 89.12M Opplagsforsyning 337.86K 337.86K 337.86K Total forsyning 337,856.262814301 337,856.262814301 337,856.262814301

Nåværende markedsverdi på Solayer Staked SOL er $ 89.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSOL er 337.86K, med en total tilgang på 337856.262814301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.12M.