Dagens Solayer Staked SOL livepris er 263.67 USD. Spor prisoppdateringer for SSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solayer Staked SOL Pris (SSOL)

1 SSOL til USD livepris:

$263.8
$263.8$263.8
-3.50%1D
Solayer Staked SOL (SSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:34:46 (UTC+8)

Solayer Staked SOL (SSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 260.97
$ 260.97$ 260.97
24 timer lav
$ 274.39
$ 274.39$ 274.39
24 timer høy

$ 260.97
$ 260.97$ 260.97

$ 274.39
$ 274.39$ 274.39

$ 304.31
$ 304.31$ 304.31

$ 103.46
$ 103.46$ 103.46

-0.62%

-3.53%

-2.15%

-2.15%

Solayer Staked SOL (SSOL) sanntidsprisen er $263.67. I løpet av de siste 24 timene har SSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 260.97 og et toppnivå på $ 274.39, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSOL er $ 304.31, mens den rekordlave prisen er $ 103.46.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSOL endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -2.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solayer Staked SOL (SSOL) Markedsinformasjon

$ 89.12M
$ 89.12M$ 89.12M

--
----

$ 89.12M
$ 89.12M$ 89.12M

337.86K
337.86K 337.86K

337,856.262814301
337,856.262814301 337,856.262814301

Nåværende markedsverdi på Solayer Staked SOL er $ 89.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSOL er 337.86K, med en total tilgang på 337856.262814301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.12M.

Solayer Staked SOL (SSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solayer Staked SOL til USD ble $ -9.657260686893.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solayer Staked SOL til USD ble $ +72.2796461640.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solayer Staked SOL til USD ble $ +57.9980924490.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solayer Staked SOL til USD ble $ +116.7678784194685.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -9.657260686893-3.53%
30 dager$ +72.2796461640+27.41%
60 dager$ +57.9980924490+22.00%
90 dager$ +116.7678784194685+79.49%

Hva er Solayer Staked SOL (SSOL)

Solayer is the dominant restaking marketplace on Solana.. We aim to empower on-chain decentralized applications (dApps) with improved network bandwidth while securing the L1 at the same time. Our goal is to provide dApps on Solana with a greater likelihood of securing block space and prioritizing transaction inclusion. sSOL is the universal liquidity layer for delegates [dApps] and LRTs on Solayer. Every unit of SOL can be perceived as a unit of blockspace lent towards dApps, securing network bandwidth and TPS. The stake delegated towards dApps, which derives an AVS SPL token, is built on top of sSOL-SOL liquidity. Similarly, LRTs are built on top of sSOL liquidity interface to generate vault strategies. There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners. There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL Holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners. Now we will go through a couple of examples on how you can put your sSOL to work in AMMs, lending protocols, perpetual exchanges, and more. ​ Liquidity Vaults on Kamino Kamino’s liquidity vaults are an automated liquidity solution that allows users to earn yield on their crypto assets by providing liquidity to concentrated liquidity market makers (CLMMs). A vault deploys liquidity into an underlying DEX pool, consisting of 2 tokens. When you deposit into a vault, you earn fees from trading volume. In other words, if you deposit into a pool with sSOL and SOL, any token swaps that utilize that pool will incur a small cost to the swapper. As a Kamino depositor, you earn from that swap fee. Vault Capital Deposit Example Situation: You have 100 sSOL worth $10,000 USD. You want to earn yield on your assets without active management. Use Case: Deposit your sSOL into a Kamino vault. Your sSOL will provide liquidity to a DEX, earning fees from trading volume. Kamino automates rebalancing and compounding, maximizing your yield. Benefit: Earn yield passively while maintaining exposure to sSOL. ​ Liquidity Provision on Orca Orca utilizes a Concentrated Liquidity Automated Market Maker (CLAMM) to enhance capital efficiency and yield for liquidity providers. By providing liquidity to Orca’s pools, users can earn yield on their crypto assets through trading fees. When you provide liquidity to an Orca pool, such as the sSOL-SOL pair, you earn fees from each token swap within that pool. This means if you deposit sSOL and SOL into the pool, any trades that occur between these tokens will generate fees, which are distributed to you as a liquidity provider. Orca automates this process, ensuring optimal capital efficiency and low slippage. LP Example Situation: You have 100 sSOL worth $10,000 USD. You want to earn yield on your assets without active management. Use Case: Deposit your sSOL and an equivalent amount of SOL into an Orca CLAMM pool. Your sSOL and SOL will provide liquidity to the DEX, earning fees from trading volume. Orca’s advanced CLAMM technology will ensure that your assets are utilized efficiently, maximizing your returns. Benefit: Earn yield passively from trading fees while maintaining exposure to both sSOL and SOL.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Solayer Staked SOL (SSOL) Ressurs

Offisiell nettside

Solayer Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solayer Staked SOL (SSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solayer Staked SOL (SSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solayer Staked SOL.

Sjekk Solayer Staked SOLprisprognosen nå!

SSOL til lokale valutaer

Solayer Staked SOL (SSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solayer Staked SOL (SSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solayer Staked SOL (SSOL)

Hvor mye er Solayer Staked SOL (SSOL) verdt i dag?
Live SSOL prisen i USD er 263.67 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SSOL til USD er $ 263.67. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solayer Staked SOL?
Markedsverdien for SSOL er $ 89.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SSOL?
Den sirkulerende forsyningen av SSOL er 337.86K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSSOL ?
SSOL oppnådde en ATH-pris på 304.31 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SSOL?
SSOL så en ATL-pris på 103.46 USD.
Hva er handelsvolumet til SSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SSOL er -- USD.
Vil SSOL gå høyere i år?
SSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Solayer Staked SOL (SSOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

