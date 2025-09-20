Solaris AI (SOLARIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01863852 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -7.13% Prisendring (7D) -31.88%

Solaris AI (SOLARIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLARIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLARIS er $ 0.01863852, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLARIS endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -7.13% over 24 timer og -31.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solaris AI (SOLARIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 390.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 390.57K Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,958,094.040365

Nåværende markedsverdi på Solaris AI er $ 390.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLARIS er 999.96M, med en total tilgang på 999958094.040365. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 390.57K.