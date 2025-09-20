Solarcoin Pris (SLR)
Solarcoin (SLR) sanntidsprisen er $0.04745371. I løpet av de siste 24 timene har SLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04745356 og et toppnivå på $ 0.050379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLR er $ 2.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLR endret seg med -5.80% i løpet av den siste timen, -1.89% over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Solarcoin er $ 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLR er 64.81M, med en total tilgang på 98100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.66B.
I løpet av i dag er prisendringen på Solarcoin til USD ble $ -0.00091772905079441.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solarcoin til USD ble $ +0.0125639106.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solarcoin til USD ble $ +0.0322321542.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solarcoin til USD ble $ +0.028621809136971318.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00091772905079441
|-1.89%
|30 dager
|$ +0.0125639106
|+26.48%
|60 dager
|$ +0.0322321542
|+67.92%
|90 dager
|$ +0.028621809136971318
|+151.99%
Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.