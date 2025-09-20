Solarcoin (SLR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04745356 24 timer lav $ 0.050379 24 timer høy All Time High $ 2.88 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -5.80% Prisendring (1D) -1.89% Prisendring (7D) +1.09%

Solarcoin (SLR) sanntidsprisen er $0.04745371. I løpet av de siste 24 timene har SLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04745356 og et toppnivå på $ 0.050379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLR er $ 2.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLR endret seg med -5.80% i løpet av den siste timen, -1.89% over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solarcoin (SLR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.08M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.66B Opplagsforsyning 64.81M Total forsyning 98,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Solarcoin er $ 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLR er 64.81M, med en total tilgang på 98100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.66B.