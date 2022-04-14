SOLAPE (SOLAPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLAPE (SOLAPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLAPE (SOLAPE) Informasjon SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Offisiell nettside: https://www.solape.io/ Kjøp SOLAPE nå!

SOLAPE (SOLAPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOLAPE (SOLAPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.21K $ 35.21K $ 35.21K Total forsyning: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Sirkulerende forsyning: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.21K $ 35.21K $ 35.21K All-time high: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011801 $ 0.00011801 $ 0.00011801 Lær mer om SOLAPE (SOLAPE) pris

SOLAPE (SOLAPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLAPE (SOLAPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLAPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLAPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLAPEs tokenomics, kan du utforske SOLAPE tokenets livepris!

SOLAPE prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLAPE kan være på vei? Vår SOLAPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLAPE tokenets prisforutsigelse nå!

