SOLAPE (SOLAPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.099246$ 0.099246 $ 0.099246 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) +3.45% Prisendring (7D) +3.45%

SOLAPE (SOLAPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLAPE er $ 0.099246, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLAPE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +3.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLAPE (SOLAPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.55K$ 35.55K $ 35.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.55K$ 35.55K $ 35.55K Opplagsforsyning 298.40M 298.40M 298.40M Total forsyning 298,401,000.0 298,401,000.0 298,401,000.0

Nåværende markedsverdi på SOLAPE er $ 35.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLAPE er 298.40M, med en total tilgang på 298401000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.55K.