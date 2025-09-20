Dagens SOLAPE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SOLAPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLAPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SOLAPE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SOLAPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLAPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SOLAPE til USD livepris:

$0.00011914
$0.00011914$0.00011914
-0.40%1D
SOLAPE (SOLAPE) Live prisdiagram
SOLAPE (SOLAPE) Prisinformasjon (USD)

SOLAPE (SOLAPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLAPE er $ 0.099246, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLAPE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +3.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLAPE (SOLAPE) Markedsinformasjon

$ 35.55K
$ 35.55K$ 35.55K

--
----

$ 35.55K
$ 35.55K$ 35.55K

298.40M
298.40M 298.40M

298,401,000.0
298,401,000.0 298,401,000.0

Nåværende markedsverdi på SOLAPE er $ 35.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLAPE er 298.40M, med en total tilgang på 298401000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.55K.

SOLAPE (SOLAPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SOLAPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SOLAPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SOLAPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SOLAPE til USD ble $ 0.

Hva er SOLAPE (SOLAPE)

SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.

SOLAPE (SOLAPE) Ressurs

SOLAPE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SOLAPE (SOLAPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SOLAPE (SOLAPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SOLAPE.

SOLAPE (SOLAPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SOLAPE (SOLAPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLAPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SOLAPE (SOLAPE)

Hvor mye er SOLAPE (SOLAPE) verdt i dag?
Live SOLAPE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLAPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLAPE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SOLAPE?
Markedsverdien for SOLAPE er $ 35.55K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLAPE?
Den sirkulerende forsyningen av SOLAPE er 298.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLAPE ?
SOLAPE oppnådde en ATH-pris på 0.099246 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLAPE?
SOLAPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLAPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLAPE er -- USD.
Vil SOLAPE gå høyere i år?
SOLAPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLAPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
