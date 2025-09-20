SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 266.69 $ 266.69 $ 266.69 24 timer lav $ 278.0 $ 278.0 $ 278.0 24 timer høy 24 timer lav $ 266.69$ 266.69 $ 266.69 24 timer høy $ 278.0$ 278.0 $ 278.0 All Time High $ 312.07$ 312.07 $ 312.07 Laveste pris $ 106.11$ 106.11 $ 106.11 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -3.02% Prisendring (7D) -1.65% Prisendring (7D) -1.65%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) sanntidsprisen er $269.57. I løpet av de siste 24 timene har HUBSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 266.69 og et toppnivå på $ 278.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUBSOL er $ 312.07, mens den rekordlave prisen er $ 106.11.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUBSOL endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og -1.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Opplagsforsyning 13.01K 13.01K 13.01K Total forsyning 13,012.180806015 13,012.180806015 13,012.180806015

Nåværende markedsverdi på SolanaHub staked SOL er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUBSOL er 13.01K, med en total tilgang på 13012.180806015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.51M.