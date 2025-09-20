Dagens SolanaHub staked SOL livepris er 269.57 USD. Spor prisoppdateringer for HUBSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUBSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SolanaHub staked SOL livepris er 269.57 USD. Spor prisoppdateringer for HUBSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUBSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SolanaHub staked SOL Pris (HUBSOL)

1 HUBSOL til USD livepris:

$269.57
$269.57
-3.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:52:57 (UTC+8)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 266.69
$ 266.69
24 timer lav
$ 278.0
$ 278.0
24 timer høy

$ 266.69
$ 266.69

$ 278.0
$ 278.0

$ 312.07
$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11

+0.07%

-3.02%

-1.65%

-1.65%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) sanntidsprisen er $269.57. I løpet av de siste 24 timene har HUBSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 266.69 og et toppnivå på $ 278.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUBSOL er $ 312.07, mens den rekordlave prisen er $ 106.11.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUBSOL endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og -1.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Markedsinformasjon

$ 3.51M
$ 3.51M

--
--

$ 3.51M
$ 3.51M

13.01K
13.01K

13,012.180806015
13,012.180806015

Nåværende markedsverdi på SolanaHub staked SOL er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUBSOL er 13.01K, med en total tilgang på 13012.180806015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.51M.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SolanaHub staked SOL til USD ble $ -8.4209583225684.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SolanaHub staked SOL til USD ble $ +77.2389216480.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SolanaHub staked SOL til USD ble $ +53.1635171200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SolanaHub staked SOL til USD ble $ +120.04760329376007.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -8.4209583225684-3.02%
30 dager$ +77.2389216480+28.65%
60 dager$ +53.1635171200+19.72%
90 dager$ +120.04760329376007+80.29%

Hva er SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Ressurs

SolanaHub staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SolanaHub staked SOL (HUBSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SolanaHub staked SOL (HUBSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SolanaHub staked SOL.

HUBSOL til lokale valutaer

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SolanaHub staked SOL (HUBSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUBSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Hvor mye er SolanaHub staked SOL (HUBSOL) verdt i dag?
Live HUBSOL prisen i USD er 269.57 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HUBSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HUBSOL til USD er $ 269.57. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SolanaHub staked SOL?
Markedsverdien for HUBSOL er $ 3.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HUBSOL?
Den sirkulerende forsyningen av HUBSOL er 13.01K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHUBSOL ?
HUBSOL oppnådde en ATH-pris på 312.07 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HUBSOL?
HUBSOL så en ATL-pris på 106.11 USD.
Hva er handelsvolumet til HUBSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HUBSOL er -- USD.
Vil HUBSOL gå høyere i år?
HUBSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HUBSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:52:57 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.