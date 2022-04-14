Solana Summer (SUMMER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solana Summer (SUMMER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solana Summer (SUMMER) Informasjon Pixel by pixel, for the memes! Burn your favorite token, and claim pixel space for culture. JPEG stay. Offisiell nettside: https://solanasummer2024.com/ Kjøp SUMMER nå!

Solana Summer (SUMMER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solana Summer (SUMMER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.75K $ 24.75K $ 24.75K Total forsyning: $ 818.17M $ 818.17M $ 818.17M Sirkulerende forsyning: $ 818.17M $ 818.17M $ 818.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.75K $ 24.75K $ 24.75K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Solana Summer (SUMMER) pris

Solana Summer (SUMMER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solana Summer (SUMMER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUMMER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUMMER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUMMERs tokenomics, kan du utforske SUMMER tokenets livepris!

SUMMER prisforutsigelse Vil du vite hvor SUMMER kan være på vei? Vår SUMMER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUMMER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!