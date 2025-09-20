Solana Spaces (STORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0039126$ 0.0039126 $ 0.0039126 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -6.88% Prisendring (7D) -7.34% Prisendring (7D) -7.34%

Solana Spaces (STORE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STORE er $ 0.0039126, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STORE endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -6.88% over 24 timer og -7.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Spaces (STORE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 622.37K$ 622.37K $ 622.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 622.37K$ 622.37K $ 622.37K Opplagsforsyning 972.54M 972.54M 972.54M Total forsyning 972,537,537.237958 972,537,537.237958 972,537,537.237958

Nåværende markedsverdi på Solana Spaces er $ 622.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STORE er 972.54M, med en total tilgang på 972537537.237958. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 622.37K.