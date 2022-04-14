Solana Money Glitch (SMG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solana Money Glitch (SMG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solana Money Glitch (SMG) Informasjon Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space. Offisiell nettside: https://www.solanamoney.com/ Kjøp SMG nå!

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solana Money Glitch (SMG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Total forsyning: $ 775.90M $ 775.90M $ 775.90M Sirkulerende forsyning: $ 775.90M $ 775.90M $ 775.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K All-time high: $ 0.005737 $ 0.005737 $ 0.005737 All-Time Low: $ 0.00001139 $ 0.00001139 $ 0.00001139 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Solana Money Glitch (SMG) pris

Solana Money Glitch (SMG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solana Money Glitch (SMG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMGs tokenomics, kan du utforske SMG tokenets livepris!

SMG prisforutsigelse Vil du vite hvor SMG kan være på vei? Vår SMG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!