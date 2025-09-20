Solana Money Glitch (SMG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.005737 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +3.34% Prisendring (7D) +2.06%

Solana Money Glitch (SMG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SMG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMG er $ 0.005737, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +3.34% over 24 timer og +2.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Money Glitch (SMG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.76K Opplagsforsyning 775.90M Total forsyning 775,897,836.420659

Nåværende markedsverdi på Solana Money Glitch er $ 15.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMG er 775.90M, med en total tilgang på 775897836.420659. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.76K.