Dagens Solana Mascot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LUMIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Solana Mascot Pris (LUMIO)

1 LUMIO til USD livepris:

-1.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Solana Mascot (LUMIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:37:41 (UTC+8)

Solana Mascot (LUMIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00270052
$ 0.00270052$ 0.00270052

-0.45%

-1.82%

-3.28%

-3.28%

Solana Mascot (LUMIO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LUMIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUMIO er $ 0.00270052, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUMIO endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -3.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Mascot (LUMIO) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Solana Mascot er $ 39.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUMIO er 999.75M, med en total tilgang på 999745520.570864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.24K.

Solana Mascot (LUMIO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solana Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solana Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solana Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solana Mascot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.82%
30 dager$ 0-4.28%
60 dager$ 0+14.86%
90 dager$ 0--

Hva er Solana Mascot (LUMIO)

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Solana Mascot (LUMIO) Ressurs

Offisiell nettside

Solana Mascot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solana Mascot (LUMIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solana Mascot (LUMIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solana Mascot.

Sjekk Solana Mascotprisprognosen nå!

LUMIO til lokale valutaer

Solana Mascot (LUMIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solana Mascot (LUMIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUMIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solana Mascot (LUMIO)

Hvor mye er Solana Mascot (LUMIO) verdt i dag?
Live LUMIO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUMIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUMIO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solana Mascot?
Markedsverdien for LUMIO er $ 39.24K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUMIO?
Den sirkulerende forsyningen av LUMIO er 999.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUMIO ?
LUMIO oppnådde en ATH-pris på 0.00270052 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUMIO?
LUMIO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LUMIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUMIO er -- USD.
Vil LUMIO gå høyere i år?
LUMIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUMIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:37:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.