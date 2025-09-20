Solana Mascot (LUMIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00270052 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) -3.28%

Solana Mascot (LUMIO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LUMIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUMIO er $ 0.00270052, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUMIO endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -3.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Mascot (LUMIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.24K Opplagsforsyning 999.75M Total forsyning 999,745,520.570864

Nåværende markedsverdi på Solana Mascot er $ 39.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUMIO er 999.75M, med en total tilgang på 999745520.570864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.24K.