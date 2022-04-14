Solana ID (SOLID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solana ID (SOLID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solana ID (SOLID) Informasjon Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Offisiell nettside: https://www.solana.id/ Kjøp SOLID nå!

Solana ID (SOLID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solana ID (SOLID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M All-time high: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 All-Time Low: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Nåværende pris: $ 0.0047737 $ 0.0047737 $ 0.0047737 Lær mer om Solana ID (SOLID) pris

Solana ID (SOLID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solana ID (SOLID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLIDs tokenomics, kan du utforske SOLID tokenets livepris!

SOLID prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLID kan være på vei? Vår SOLID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLID tokenets prisforutsigelse nå!

