Solana ID (SOLID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00463607 24 timer høy $ 0.00495445 All Time High $ 0.01632385 Laveste pris $ 0.0016976 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -3.81% Prisendring (7D) +6.99%

Solana ID (SOLID) sanntidsprisen er $0.00471737. I løpet av de siste 24 timene har SOLID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00463607 og et toppnivå på $ 0.00495445, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLID er $ 0.01632385, mens den rekordlave prisen er $ 0.0016976.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLID endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -3.81% over 24 timer og +6.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana ID (SOLID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.97M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.72M Opplagsforsyning 416.73M Total forsyning 999,992,016.4140923

Nåværende markedsverdi på Solana ID er $ 1.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLID er 416.73M, med en total tilgang på 999992016.4140923. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.72M.