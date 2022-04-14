Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solana Ecosystem Index (SOLI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) Informasjon Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Offisiell nettside: https://amun.com/ Kjøp SOLI nå!

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solana Ecosystem Index (SOLI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Total forsyning: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Sirkulerende forsyning: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M All-time high: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 All-Time Low: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Nåværende pris: $ 9.15 $ 9.15 $ 9.15 Lær mer om Solana Ecosystem Index (SOLI) pris

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solana Ecosystem Index (SOLI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLIs tokenomics, kan du utforske SOLI tokenets livepris!

