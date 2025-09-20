Dagens Solana Ecosystem Index livepris er 6.48 USD. Spor prisoppdateringer for SOLI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solana Ecosystem Index livepris er 6.48 USD. Spor prisoppdateringer for SOLI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solana Ecosystem Index Logo

Solana Ecosystem Index Pris (SOLI)

Ikke oppført

1 SOLI til USD livepris:

$6.48
$6.48$6.48
+0.70%1D
mexc
USD
Solana Ecosystem Index (SOLI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:32:51 (UTC+8)

Solana Ecosystem Index (SOLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 6.41
$ 6.41$ 6.41
24 timer lav
$ 6.48
$ 6.48$ 6.48
24 timer høy

$ 6.41
$ 6.41$ 6.41

$ 6.48
$ 6.48$ 6.48

$ 15.31
$ 15.31$ 15.31

$ 0.03897228
$ 0.03897228$ 0.03897228

+0.20%

+0.80%

-9.66%

-9.66%

Solana Ecosystem Index (SOLI) sanntidsprisen er $6.48. I løpet av de siste 24 timene har SOLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.41 og et toppnivå på $ 6.48, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLI er $ 15.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.03897228.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLI endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +0.80% over 24 timer og -9.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Ecosystem Index (SOLI) Markedsinformasjon

$ 808.73K
$ 808.73K$ 808.73K

--
----

$ 808.73K
$ 808.73K$ 808.73K

124.89K
124.89K 124.89K

124,890.13669
124,890.13669 124,890.13669

Nåværende markedsverdi på Solana Ecosystem Index er $ 808.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLI er 124.89K, med en total tilgang på 124890.13669. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 808.73K.

Solana Ecosystem Index (SOLI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solana Ecosystem Index til USD ble $ +0.051255.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solana Ecosystem Index til USD ble $ -0.2400081840.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solana Ecosystem Index til USD ble $ -0.1577776320.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solana Ecosystem Index til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.051255+0.80%
30 dager$ -0.2400081840-3.70%
60 dager$ -0.1577776320-2.43%
90 dager$ 0--

Hva er Solana Ecosystem Index (SOLI)

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

Solana Ecosystem Index (SOLI) Ressurs

Offisiell nettside

Solana Ecosystem Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solana Ecosystem Index (SOLI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solana Ecosystem Index (SOLI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solana Ecosystem Index.

Sjekk Solana Ecosystem Indexprisprognosen nå!

SOLI til lokale valutaer

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solana Ecosystem Index (SOLI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solana Ecosystem Index (SOLI)

Hvor mye er Solana Ecosystem Index (SOLI) verdt i dag?
Live SOLI prisen i USD er 6.48 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLI til USD er $ 6.48. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solana Ecosystem Index?
Markedsverdien for SOLI er $ 808.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLI?
Den sirkulerende forsyningen av SOLI er 124.89K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLI ?
SOLI oppnådde en ATH-pris på 15.31 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLI?
SOLI så en ATL-pris på 0.03897228 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLI er -- USD.
Vil SOLI gå høyere i år?
SOLI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:32:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.