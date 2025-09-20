Solana Ecosystem Index (SOLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 6.41 24 timer høy $ 6.48 All Time High $ 15.31 Laveste pris $ 0.03897228 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) +0.80% Prisendring (7D) -9.66%

Solana Ecosystem Index (SOLI) sanntidsprisen er $6.48. I løpet av de siste 24 timene har SOLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.41 og et toppnivå på $ 6.48, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLI er $ 15.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.03897228.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLI endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +0.80% over 24 timer og -9.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Ecosystem Index (SOLI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 808.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 808.73K Opplagsforsyning 124.89K Total forsyning 124,890.13669

Nåværende markedsverdi på Solana Ecosystem Index er $ 808.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLI er 124.89K, med en total tilgang på 124890.13669. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 808.73K.