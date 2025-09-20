SOLA AI (SOLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00839906 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.51% Prisendring (1D) -14.48% Prisendring (7D) -34.37%

SOLA AI (SOLA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLA er $ 0.00839906, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLA endret seg med -0.51% i løpet av den siste timen, -14.48% over 24 timer og -34.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLA AI (SOLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 292.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 292.89K Opplagsforsyning 999.80M Total forsyning 999,796,131.559563

Nåværende markedsverdi på SOLA AI er $ 292.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLA er 999.80M, med en total tilgang på 999796131.559563. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 292.89K.