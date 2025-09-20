Dagens SOL Roulette livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ROULETTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROULETTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SOL Roulette livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ROULETTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROULETTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ROULETTE

ROULETTE Prisinformasjon

ROULETTE Offisiell nettside

ROULETTE tokenomics

ROULETTE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SOL Roulette Logo

SOL Roulette Pris (ROULETTE)

Ikke oppført

1 ROULETTE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SOL Roulette (ROULETTE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:22:01 (UTC+8)

SOL Roulette (ROULETTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128408
$ 0.00128408$ 0.00128408

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.40%

+5.40%

SOL Roulette (ROULETTE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROULETTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROULETTE er $ 0.00128408, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROULETTE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOL Roulette (ROULETTE) Markedsinformasjon

$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K

--
----

$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K

925.65M
925.65M 925.65M

925,654,552.7083238
925,654,552.7083238 925,654,552.7083238

Nåværende markedsverdi på SOL Roulette er $ 3.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROULETTE er 925.65M, med en total tilgang på 925654552.7083238. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.51K.

SOL Roulette (ROULETTE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SOL Roulette til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SOL Roulette til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SOL Roulette til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SOL Roulette til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+24.64%
60 dager$ 0+17.93%
90 dager$ 0--

Hva er SOL Roulette (ROULETTE)

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SOL Roulette (ROULETTE) Ressurs

Offisiell nettside

SOL Roulette Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SOL Roulette (ROULETTE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SOL Roulette (ROULETTE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SOL Roulette.

Sjekk SOL Rouletteprisprognosen nå!

ROULETTE til lokale valutaer

SOL Roulette (ROULETTE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SOL Roulette (ROULETTE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROULETTE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SOL Roulette (ROULETTE)

Hvor mye er SOL Roulette (ROULETTE) verdt i dag?
Live ROULETTE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROULETTE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROULETTE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SOL Roulette?
Markedsverdien for ROULETTE er $ 3.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROULETTE?
Den sirkulerende forsyningen av ROULETTE er 925.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROULETTE ?
ROULETTE oppnådde en ATH-pris på 0.00128408 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROULETTE?
ROULETTE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ROULETTE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROULETTE er -- USD.
Vil ROULETTE gå høyere i år?
ROULETTE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROULETTE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:22:01 (UTC+8)

SOL Roulette (ROULETTE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.