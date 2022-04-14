Sol Bastard (SOBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sol Bastard (SOBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sol Bastard (SOBA) Informasjon SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER Offisiell nettside: https://solbastard.com Kjøp SOBA nå!

Sol Bastard (SOBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sol Bastard (SOBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.56K $ 35.56K $ 35.56K Total forsyning: $ 890.48M $ 890.48M $ 890.48M Sirkulerende forsyning: $ 890.48M $ 890.48M $ 890.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.56K $ 35.56K $ 35.56K All-time high: $ 0.0092959 $ 0.0092959 $ 0.0092959 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sol Bastard (SOBA) pris

Sol Bastard (SOBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sol Bastard (SOBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOBAs tokenomics, kan du utforske SOBA tokenets livepris!

SOBA prisforutsigelse Vil du vite hvor SOBA kan være på vei? Vår SOBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

