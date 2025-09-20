Sol Bastard (SOBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0092959$ 0.0092959 $ 0.0092959 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.78% Prisendring (7D) -4.13% Prisendring (7D) -4.13%

Sol Bastard (SOBA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOBA er $ 0.0092959, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOBA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -4.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sol Bastard (SOBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.82K$ 37.82K $ 37.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.82K$ 37.82K $ 37.82K Opplagsforsyning 890.48M 890.48M 890.48M Total forsyning 890,475,560.012966 890,475,560.012966 890,475,560.012966

Nåværende markedsverdi på Sol Bastard er $ 37.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOBA er 890.48M, med en total tilgang på 890475560.012966. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.82K.