SOHOTRN (SOHOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00229046$ 0.00229046 $ 0.00229046 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.31% Prisendring (7D) -4.31%

SOHOTRN (SOHOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOHOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOHOT er $ 0.00229046, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOHOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOHOTRN (SOHOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K Opplagsforsyning 799.00M 799.00M 799.00M Total forsyning 799,000,000.0 799,000,000.0 799,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SOHOTRN er $ 28.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOHOT er 799.00M, med en total tilgang på 799000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.14K.