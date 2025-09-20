soft shill (CODED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00208835$ 0.00208835 $ 0.00208835 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -2.81% Prisendring (7D) -2.54% Prisendring (7D) -2.54%

soft shill (CODED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CODED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CODED er $ 0.00208835, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CODED endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.81% over 24 timer og -2.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

soft shill (CODED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.92K$ 14.92K $ 14.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.92K$ 14.92K $ 14.92K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,650,771.476523 999,650,771.476523 999,650,771.476523

Nåværende markedsverdi på soft shill er $ 14.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODED er 999.65M, med en total tilgang på 999650771.476523. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.92K.