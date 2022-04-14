Sock Inu (SINU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sock Inu (SINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sock Inu (SINU) Informasjon Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe. Offisiell nettside: https://www.sockinu.com/ Kjøp SINU nå!

Sock Inu (SINU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sock Inu (SINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 148.85K $ 148.85K $ 148.85K Total forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Sirkulerende forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 148.85K $ 148.85K $ 148.85K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014887 $ 0.00014887 $ 0.00014887 Lær mer om Sock Inu (SINU) pris

Sock Inu (SINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sock Inu (SINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SINU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SINUs tokenomics, kan du utforske SINU tokenets livepris!

SINU prisforutsigelse Vil du vite hvor SINU kan være på vei? Vår SINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SINU tokenets prisforutsigelse nå!

