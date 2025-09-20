Dagens Sock Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sock Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SINU

SINU Prisinformasjon

SINU Offisiell nettside

SINU tokenomics

SINU Prisprognose

Sock Inu Logo

Sock Inu Pris (SINU)

Ikke oppført

1 SINU til USD livepris:

$0.00016255
$0.00016255
-1.40%1D
USD
Sock Inu (SINU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:07:05 (UTC+8)

Sock Inu (SINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.28%

-1.49%

-17.74%

-17.74%

Sock Inu (SINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SINU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SINU endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -17.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sock Inu (SINU) Markedsinformasjon

$ 163.45K
$ 163.45K

--
--

$ 163.45K
$ 163.45K

999.90M
999.90M

999,904,215.213263
999,904,215.213263

Nåværende markedsverdi på Sock Inu er $ 163.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SINU er 999.90M, med en total tilgang på 999904215.213263. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.45K.

Sock Inu (SINU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sock Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sock Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sock Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sock Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.49%
30 dager$ 0+16.43%
60 dager$ 0-21.01%
90 dager$ 0--

Hva er Sock Inu (SINU)

Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.

Sock Inu (SINU) Ressurs

Offisiell nettside

Sock Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sock Inu (SINU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sock Inu (SINU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sock Inu.

Sjekk Sock Inuprisprognosen nå!

SINU til lokale valutaer

Sock Inu (SINU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sock Inu (SINU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SINU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sock Inu (SINU)

Hvor mye er Sock Inu (SINU) verdt i dag?
Live SINU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SINU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SINU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sock Inu?
Markedsverdien for SINU er $ 163.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SINU?
Den sirkulerende forsyningen av SINU er 999.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSINU ?
SINU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SINU?
SINU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SINU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SINU er -- USD.
Vil SINU gå høyere i år?
SINU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SINU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:07:05 (UTC+8)

Sock Inu (SINU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

