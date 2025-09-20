Sock Inu (SINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -17.74% Prisendring (7D) -17.74%

Sock Inu (SINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SINU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SINU endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -17.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sock Inu (SINU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.45K$ 163.45K $ 163.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 163.45K$ 163.45K $ 163.45K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,904,215.213263 999,904,215.213263 999,904,215.213263

Nåværende markedsverdi på Sock Inu er $ 163.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SINU er 999.90M, med en total tilgang på 999904215.213263. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.45K.