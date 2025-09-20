sociove (AICREATOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004783 24 timer lav $ 0.00004831 24 timer høy All Time High $ 0.00131186 Laveste pris $ 0.00003694 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -0.51% Prisendring (7D) -7.44%

sociove (AICREATOR) sanntidsprisen er $0.00004788. I løpet av de siste 24 timene har AICREATOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004783 og et toppnivå på $ 0.00004831, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICREATOR er $ 0.00131186, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICREATOR endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og -7.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sociove (AICREATOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.83K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.83K Opplagsforsyning 999.95M Total forsyning 999,951,187.7215426

Nåværende markedsverdi på sociove er $ 47.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICREATOR er 999.95M, med en total tilgang på 999951187.7215426. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.83K.