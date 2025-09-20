SocialGrowAI (GROWAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00137192 24 timer høy $ 0.00139031 All Time High $ 0.01195909 Laveste pris $ 0.00121486 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.14% Prisendring (7D) -7.51%

SocialGrowAI (GROWAI) sanntidsprisen er $0.00137432. I løpet av de siste 24 timene har GROWAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00137192 og et toppnivå på $ 0.00139031, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GROWAI er $ 0.01195909, mens den rekordlave prisen er $ 0.00121486.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GROWAI endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -7.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SocialGrowAI (GROWAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 432.03K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.37M Opplagsforsyning 314.36M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SocialGrowAI er $ 432.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GROWAI er 314.36M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.37M.