SocialGood (SG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01510431 24 timer lav $ 0.01630634 24 timer høy All Time High $ 8.71 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.86% Prisendring (1D) -1.85% Prisendring (7D) +3.27%

SocialGood (SG) sanntidsprisen er $0.01580559. I løpet av de siste 24 timene har SG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01510431 og et toppnivå på $ 0.01630634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SG er $ 8.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SG endret seg med -1.86% i løpet av den siste timen, -1.85% over 24 timer og +3.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SocialGood (SG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 361.21K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 428.74K Opplagsforsyning 22.85M Total forsyning 27,125,752.73

Nåværende markedsverdi på SocialGood er $ 361.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SG er 22.85M, med en total tilgang på 27125752.73. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 428.74K.