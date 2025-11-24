SocialCrab pris i dag

Sanntids SocialCrab (SCRB) pris i dag er --, med en 3.56% endring de siste 24 timene. Nåværende SCRB til USD konverteringssats er -- per SCRB.

SocialCrab rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,578, med en sirkulerende forsyning på 999.97M SCRB. I løpet av de siste 24 timene SCRB har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SCRB beveget seg +0.53% i løpet av den siste timen og +9.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SocialCrab (SCRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.58K$ 69.58K $ 69.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.58K$ 69.58K $ 69.58K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555

Nåværende markedsverdi på SocialCrab er $ 69.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCRB er 999.97M, med en total tilgang på 999971814.3390555. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.58K.