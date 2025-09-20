Social Trade (ST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00849319$ 0.00849319 $ 0.00849319 Laveste pris $ 0.0023316$ 0.0023316 $ 0.0023316 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.71% Prisendring (7D) +2.71%

Social Trade (ST) sanntidsprisen er $0.00336102. I løpet av de siste 24 timene har ST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ST er $ 0.00849319, mens den rekordlave prisen er $ 0.0023316.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ST endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Social Trade (ST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 542.03K$ 542.03K $ 542.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 643.67K$ 643.67K $ 643.67K Opplagsforsyning 161.27M 161.27M 161.27M Total forsyning 191,509,126.18 191,509,126.18 191,509,126.18

Nåværende markedsverdi på Social Trade er $ 542.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ST er 161.27M, med en total tilgang på 191509126.18. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 643.67K.