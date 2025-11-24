Social Lens Ai pris i dag

Sanntids Social Lens Ai (LENS) pris i dag er $ 0.00050929, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LENS til USD konverteringssats er $ 0.00050929 per LENS.

Social Lens Ai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 50,929, med en sirkulerende forsyning på 100.00M LENS. I løpet av de siste 24 timene LENS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01422749, mens tidenes laveste notering var $ 0.00032332.

Kortsiktig har LENS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Social Lens Ai (LENS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Social Lens Ai er $ 50.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LENS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.93K.