SNP500 (SNP500) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SNP500 (SNP500), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SNP500 (SNP500) Informasjon SNP500 – The Token of Tokens The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards • Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot • Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders • Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold • Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people • Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level Join the movement. Hold. Earn. Multiply. Offisiell nettside: https://snp500sol.com/ Kjøp SNP500 nå!

SNP500 (SNP500) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SNP500 (SNP500), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Total forsyning: $ 898.99M $ 898.99M $ 898.99M Sirkulerende forsyning: $ 898.99M $ 898.99M $ 898.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SNP500 (SNP500) pris

SNP500 (SNP500) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SNP500 (SNP500) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNP500 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNP500 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNP500s tokenomics, kan du utforske SNP500 tokenets livepris!

SNP500 prisforutsigelse Vil du vite hvor SNP500 kan være på vei? Vår SNP500 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNP500 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!