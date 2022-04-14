Snowbank (SB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Snowbank (SB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Snowbank (SB) Informasjon Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting. Offisiell nettside: https://www.snowbank.finance/

Snowbank (SB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Snowbank (SB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.22M $ 39.22M $ 39.22M Total forsyning: $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K Sirkulerende forsyning: $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.22M $ 39.22M $ 39.22M All-time high: $ 8,356.8 $ 8,356.8 $ 8,356.8 All-Time Low: $ 138.86 $ 138.86 $ 138.86 Nåværende pris: $ 245.69 $ 245.69 $ 245.69 Lær mer om Snowbank (SB) pris

Snowbank (SB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Snowbank (SB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SB tokens kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

SB prisforutsigelse Vil du vite hvor SB kan være på vei? Vår SB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

