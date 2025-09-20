Snowbank (SB) Prisinformasjon (USD)

Snowbank (SB) sanntidsprisen er $261,43. I løpet av de siste 24 timene har SB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 261,21 og et toppnivå på $ 281,56, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SB er $ 8.356,8, mens den rekordlave prisen er $ 138,86.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SB endret seg med -%1,05 i løpet av den siste timen, -%7,14 over 24 timer og +%6,96 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Snowbank (SB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Snowbank er $ 41,74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SB er 159,64K, med en total tilgang på 159640.027327531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41,74M.