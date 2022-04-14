SNOOPYBABE (SBABE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SNOOPYBABE (SBABE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SNOOPYBABE (SBABE) Informasjon Our meme token $SBABE, as well as a live cat SnoopyBabe do not like loneliness and want to gather a community that will help develop our project, make decisions and help animals. We plan to help existing animal shelters and charities that help endangered Red Book animals. All information about the shelters and charitable foundations we support will be posted on our website. We have decided to expand our ecosystem permanently to make our project useful in many areas. Therefore, our token $SBABE will be used in various useful sections of our ever growing ecosystem: SnoopyBabe SOL Tools SnoopyBabe Play Marketplace (with rewards for holders and charities) and much more that we are preparing in the near future! Offisiell nettside: https://snoopybabe.com/ Teknisk dokument: https://snoopybabe.com/Snoopy_Whitepaper.pdf Kjøp SBABE nå!

SNOOPYBABE (SBABE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SNOOPYBABE (SBABE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K All-time high: $ 0.00004071 $ 0.00004071 $ 0.00004071 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SNOOPYBABE (SBABE) pris

SNOOPYBABE (SBABE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SNOOPYBABE (SBABE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBABE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBABE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBABEs tokenomics, kan du utforske SBABE tokenets livepris!

SBABE prisforutsigelse Vil du vite hvor SBABE kan være på vei? Vår SBABE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SBABE tokenets prisforutsigelse nå!

