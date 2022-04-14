Snook (SNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Snook (SNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Snook (SNK) Informasjon Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Offisiell nettside: https://www.snook.gg/ Teknisk dokument: https://whitepaper.playsnook.com/ Kjøp SNK nå!

Snook (SNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Snook (SNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.95K $ 73.95K $ 73.95K Total forsyning: $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M Sirkulerende forsyning: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 109.38K $ 109.38K $ 109.38K All-time high: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 All-Time Low: $ 0.00130264 $ 0.00130264 $ 0.00130264 Nåværende pris: $ 0.00284146 $ 0.00284146 $ 0.00284146 Lær mer om Snook (SNK) pris

Snook (SNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Snook (SNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNKs tokenomics, kan du utforske SNK tokenets livepris!

SNK prisforutsigelse Vil du vite hvor SNK kan være på vei? Vår SNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNK tokenets prisforutsigelse nå!

