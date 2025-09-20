Snook (SNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00282278 24 timer høy $ 0.00293283 All Time High $ 3.31 Laveste pris $ 0.00130264 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +1.17% Prisendring (7D) +6.66%

Snook (SNK) sanntidsprisen er $0.00285781. I løpet av de siste 24 timene har SNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00282278 og et toppnivå på $ 0.00293283, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNK er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.00130264.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNK endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +1.17% over 24 timer og +6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Snook (SNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.04K Opplagsforsyning 26.03M Total forsyning 38,493,055.41

Nåværende markedsverdi på Snook er $ 74.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNK er 26.03M, med en total tilgang på 38493055.41. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.04K.