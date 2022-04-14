Sniper Search (SS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sniper Search (SS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sniper Search (SS) Informasjon 🔎 Sniper Search – Precision Intelligence for Virtuals SniperSearch is a full-spectrum research and analytics layer built to empower users across the Virtuals ecosystem — from first-time contributors to veteran allocators. We cut through noise with structured data, predictive tools, and social signal decoding. Offisiell nettside: https://snipersearch.fun/ Kjøp SS nå!

Sniper Search (SS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sniper Search (SS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.60K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 629.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 145.59K All-time high: $ 0.00127856 All-Time Low: $ 0.00010269 Nåværende pris: $ 0.00014556 Lær mer om Sniper Search (SS) pris

Sniper Search (SS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sniper Search (SS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSs tokenomics, kan du utforske SS tokenets livepris!

SS prisforutsigelse Vil du vite hvor SS kan være på vei? Vår SS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SS tokenets prisforutsigelse nå!

