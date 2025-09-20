Sniper Search (SS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00127856$ 0.00127856 $ 0.00127856 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -0.71% Prisendring (7D) -14.75% Prisendring (7D) -14.75%

Sniper Search (SS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SS er $ 0.00127856, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SS endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -14.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sniper Search (SS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.86K$ 109.86K $ 109.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.61K$ 174.61K $ 174.61K Opplagsforsyning 629.15M 629.15M 629.15M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sniper Search er $ 109.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SS er 629.15M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.61K.