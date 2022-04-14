Snake wif Hat (SSSSS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Snake wif Hat (SSSSS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Snake wif Hat (SSSSS) Informasjon Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art Offisiell nettside: https://snakewifhat.pro/ Kjøp SSSSS nå!

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Snake wif Hat (SSSSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.92K $ 71.92K $ 71.92K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.92K $ 71.92K $ 71.92K All-time high: $ 0.02403559 $ 0.02403559 $ 0.02403559 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Snake wif Hat (SSSSS) pris

Snake wif Hat (SSSSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Snake wif Hat (SSSSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSSSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSSSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSSSSs tokenomics, kan du utforske SSSSS tokenets livepris!

SSSSS prisforutsigelse Vil du vite hvor SSSSS kan være på vei? Vår SSSSS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SSSSS tokenets prisforutsigelse nå!

