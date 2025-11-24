SMP7700 pris i dag

Sanntids SMP7700 (SMP) pris i dag er --, med en 0.64% endring de siste 24 timene. Nåværende SMP til USD konverteringssats er -- per SMP.

SMP7700 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 52,651, med en sirkulerende forsyning på 990.05M SMP. I løpet av de siste 24 timene SMP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00239094, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SMP beveget seg -0.83% i løpet av den siste timen og -51.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SMP7700 (SMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.65K$ 52.65K $ 52.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.65K$ 52.65K $ 52.65K Opplagsforsyning 990.05M 990.05M 990.05M Total forsyning 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Nåværende markedsverdi på SMP7700 er $ 52.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMP er 990.05M, med en total tilgang på 990046623.5677253. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.65K.