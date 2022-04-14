Smoovie Phone (SP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smoovie Phone (SP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smoovie Phone (SP) Informasjon $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Offisiell nettside: https://smooviephone.com/ Teknisk dokument: https://smooviephone.com/tokenomics Kjøp SP nå!

Smoovie Phone (SP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smoovie Phone (SP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Total forsyning: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Sirkulerende forsyning: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K All-time high: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 All-Time Low: $ 0.74026 $ 0.74026 $ 0.74026 Nåværende pris: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Lær mer om Smoovie Phone (SP) pris

Smoovie Phone (SP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smoovie Phone (SP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPs tokenomics, kan du utforske SP tokenets livepris!

SP prisforutsigelse Vil du vite hvor SP kan være på vei? Vår SP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!