Smoovie Phone (SP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer lav $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24 timer høy 24 timer lav $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24 timer høy $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 All Time High $ 126.94$ 126.94 $ 126.94 Laveste pris $ 0.74026$ 0.74026 $ 0.74026 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +2.51% Prisendring (7D) -16.90% Prisendring (7D) -16.90%

Smoovie Phone (SP) sanntidsprisen er $1.22. I løpet av de siste 24 timene har SP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.18 og et toppnivå på $ 1.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SP er $ 126.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.74026.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.51% over 24 timer og -16.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smoovie Phone (SP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Opplagsforsyning 42.07K 42.07K 42.07K Total forsyning 42,069.0 42,069.0 42,069.0

Nåværende markedsverdi på Smoovie Phone er $ 51.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SP er 42.07K, med en total tilgang på 42069.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.21K.