Smol dodo ($DOD) Informasjon $DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that. Offisiell nettside: https://smoldod.lol/ Kjøp $DOD nå!

Smol dodo ($DOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smol dodo ($DOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 114.85K $ 114.85K $ 114.85K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 114.85K $ 114.85K $ 114.85K All-time high: $ 0.00018752 $ 0.00018752 $ 0.00018752 All-Time Low: $ 0.00008024 $ 0.00008024 $ 0.00008024 Nåværende pris: $ 0.00011483 $ 0.00011483 $ 0.00011483 Lær mer om Smol dodo ($DOD) pris

Smol dodo ($DOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smol dodo ($DOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DODs tokenomics, kan du utforske $DOD tokenets livepris!

$DOD prisforutsigelse Vil du vite hvor $DOD kan være på vei? Vår $DOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $DOD tokenets prisforutsigelse nå!

